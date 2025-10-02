Валиева возвращается. Кому это нужно?

По сути, еще одна личная история преодоления, переоценки, новых смыслов, но почему именно она так всех взволновала в очередной раз? Да потому что тогда, во время Олимпиады в Пекине, всем стало понятно, что может сотворить с ребенком мир несправедливости и взрослых игр. И пусть теперь она тренируется не в сборной, пусть рядом уже другие люди, но ее шаг вдохновляет. Когда зубец ее конька касается льда, ты понимаешь — как бы ни била тебя судьба, что бы ни делали с тобой люди, считающие тебя песчинкой на своем пути, ты просто можешь идти и делать то, что искренне любишь. И очень символично, что именно сейчас, когда все внимание приковано к олимпийскому отбору, Валиева просто пробует сделать первый шаг. Потому что если Олимпиада — это витрина спорта, то Валиева — его душа. И она возвращается. Не за медалями — за собой.