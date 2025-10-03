«Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар». Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Санкт-Петербурге

"Мы с Евгением вернули в Россию множество вещей, связанных с семьей Романовых, и создали большую коллекцию. Это вещи, которые до революции были в Зимнем дворце, в Царском Селе, в Гатчине, в Павловском дворце. До СВО мы очень много участвовали в аукционах. Эксперты оценивают уровень нашей коллекции как очень высокий. Есть вещи, аналогов которым нет в Эрмитаже.