На компанию Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей

Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на портал «Страсти».

Источник: Sports

Строительная компания ООО «МС Билдингс» из Набережных Челнов подала иск в суд против компании Авербуха ООО «ММГ Скейтинг», занимающейся ледовыми шоу.

Арбитражный суд Татарстана принял иск от строительной компании и назначил первое заседание на 25 ноября 2025 года.

Согласно материалам дела с компании Авербуха требуют взыскать 14,1 млн рублей долга за выполненные работы, а также выплатить 3 млн рублей в качестве неустойки. Причины, по которым ООО «ММГ Скейтинг» не осуществило платежи, не раскрываются.

По информации из открытых источников, в 2024 году ООО «ММГ Скейтинг» заработало 685,4 млн рублей, а чистая прибыль составила 4,1 млн рублей.