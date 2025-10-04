На компанию Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей

Согласно материалам дела с компании Авербуха требуют взыскать 14,1 млн рублей долга за выполненные работы, а также выплатить 3 млн рублей в качестве неустойки. Причины, по которым ООО «ММГ Скейтинг» не осуществило платежи, не раскрываются.