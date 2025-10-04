Ричмонд
Шоу Загитовой «Ассоль» пройдет в марте в Краснодаре

Премьера рок-мюзикла на льду «Ассоль» прошла в конце июня в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

Шоу в Краснодаре состоится 8 марта в ледовом дворце Ice Palace. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru, стоимость — от 2000 до 6500 рублей.

Загитова — совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда.