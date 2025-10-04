Медведева о результатах «Динамо»: «После смены тренера нужно время. Я всегда во второй половине сезона каталась супер — возможно, стоит просто чуть подождать»

Не нужно забывать, что ребятам сейчас действительно сложно, очень много перемен. Изменения не только в стратегии игры, а, насколько я знаю, и в тренировках, питании, им нужна просто адаптация. Поэтому верим, ждем, я уверена, что все будет супер", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.