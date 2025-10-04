Ричмонд
Медведева о результатах «Динамо»: «После смены тренера нужно время. Я всегда во второй половине сезона каталась супер — возможно, стоит просто чуть подождать»

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков в 10 первых турах Мир РПЛ. В эти минуты бело-голубые проводят матч с «Локомотивом».

Источник: Спортс"

"После смены тренера абсолютно точно нужно время. Наверное, чуть больше, чем многие хотят. Это нормально, адаптация — это здорово. Тем более к самым главным стартам всегда набирается форма. Я всегда во второй половине сезона каталась супер. Поэтому, возможно, стоит просто чуть подождать.

Не нужно забывать, что ребятам сейчас действительно сложно, очень много перемен. Изменения не только в стратегии игры, а, насколько я знаю, и в тренировках, питании, им нужна просто адаптация. Поэтому верим, ждем, я уверена, что все будет супер", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

