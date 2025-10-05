Ричмонд
Горбачева о словах Тутберидзе про «неготовность» перед отбором в Пекине: «К тому моменту, я каталась только пять дней»

— В Пекине ты видела прокаты Аделии Петросян. Какие впечатления?

Источник: Спортс

— Было очень ярко, красиво. Она молодец. Петра Гуменника вживую не видела, только по трансляции.

— Как ты думаешь, у наших ребят есть шансы побороться за медали в Милане?

— Я думаю, что все возможно.

— В недавнем интервью Этери Тутберидзе сказала, что Аделия была готова отказаться от участия в турнире в Пекине из-за проблем с подготовкой. Однако, по словам Тутберидзе, «девочка, которая запасная, оказалась еще менее готова» к выступлению. Можешь это как-то прокомментировать?

— Скажу, что к тому моменту, я каталась только пять дней, поэтому спортивная форма была не такая, которая должна была быть, которую хотелось бы. Но мы ее набираем, стараемся как можно быстрее восстановиться, — рассказала Алина Горбачева.

