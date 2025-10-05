Горбачева о болельщиках в Пекине: «Меня окружило столько людей, что я не могла пройти. Меня вели на трибуну с охраной»

— Мне это очень приятно. Я выступала в Китае на шоу два года назад, видимо, еще в связи с этим многие китайцы меня знают. Когда я пришла в день произвольный на каток, меня окружило столько людей, что я не могла вообще никак пройти. Меня вели на трибуну с охраной, было немножко неловко. С одной стороны, было очень приятно, с другой, страшно от такого напора.