Горбачева о болельщиках в Пекине: «Меня окружило столько людей, что я не могла пройти. Меня вели на трибуну с охраной»

В сентябре Горбачева побывала на олимпийской квалификации в Пекине в статусе запасной.

— Тебя часто узнавали в Пекине. Как тебе реакция иностранных болельщиков?

— Мне это очень приятно. Я выступала в Китае на шоу два года назад, видимо, еще в связи с этим многие китайцы меня знают. Когда я пришла в день произвольный на каток, меня окружило столько людей, что я не могла вообще никак пройти. Меня вели на трибуну с охраной, было немножко неловко. С одной стороны, было очень приятно, с другой, страшно от такого напора.

— В России публика спокойнее?

— Наверное, да, в России более спокойные болельщики. В Китае русские девочки редко появляются, поэтому, наверное, у них такой к нам интерес.

— На улице тебя часто узнают?

— Да, довольно часто, узнают в разных местах: и в метро, и в аэропорту фотографируются.

— Ты не думала когда-нибудь организовать встречу с поклонниками? Пообщаться в неформальной обстановке?

— Вообще, думаю, да, надо как-нибудь устроить, — рассказала Алина Горбачева.