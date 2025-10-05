Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова: «Александр Гришин был невероятно добрым, искренним и светлым человеком. Каждый его комментарий был наполнен уважением к спортсменам»

Гришин погиб 5 августа 2025 года. Сегодня в Москве прошел вечер его памяти с участием российских фигуристов.

Источник: Спортс"

"Александр Гришин был невероятно добрым, искренним и светлым человеком. Он умел создавать вокруг себя атмосферу тепла, вдохновлять и поддерживать. Его голос был особенным — настоящим голосом фигурного катания, таким родным и знакомым для всех, кто любит этот вид спорта.

Каждый его комментарий был наполнен уважением к спортсменам, глубоким пониманием и неподдельными эмоциями. Он умел передать всю красоту, драму и силу момента — именно поэтому его голос стал частью истории фигурного катания.

Он останется в памяти не только как профессионал высочайшего уровня, но и как человек с огромным сердцем, добротой и любовью к тому, что делал.

Таких людей невозможно забыть", — написала Загитова.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше