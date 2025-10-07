Ричмонд
Вайцеховская о вечере памяти Гришина: «Было бы очень правильно, чтобы в большом календаре турниров появился свой мемориал, посвященный тем, кто отдал всю жизнь фигурному катанию»

5 октября в Москве состоялся вечер памяти комментатора Александра Гришина, погибшего в августе.

Источник: Спортс"

"Воскресное мероприятие, окутанное флером очень светлой печали, рождало мысль, что, наверное, было бы очень правильно, чтобы в большом календаре турниров, наряду со спортивными мероприятиями и разного рода развлекательными шоу, появился свой мемориал, посвященный тем, кто отдал всю свою жизнь фигурному катанию и ушел, успев оставить яркий след.

Мне кажется, это нужно всем нам. Чтобы у людей появилась возможность прийти на каток с цветами, поклониться или просто помолчать, а у фигуристов — отдать дань уважения тем, у кого ты так или иначе учился и на чьем примере рос. Ведь все ушедшие живы ровно до тех пор, пока мы их помним", — написала журналист Вайцеховская на RT.

Вечер памяти Александра Гришина — фигуристы простились с комментатором. Под его голос.