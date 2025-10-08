Ричмонд
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы

Фигуристы выйдут на лед 9 октября.

Trialeti Trophy.

Тбилиси, Грузия.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 17.00 по короткому времени.

Первая разминка.

3. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).

4. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

Вторая разминка.

5. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия).

6. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).

7. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).

8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

Третья разминка.

9. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр).

Четвертая разминка.

14. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

15. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).

Полный состав участников — здесь.