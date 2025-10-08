Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Trialeti Trophy. Браун, Егадзе, Ямамото, Литвинцев, Селевко представят короткие программы

Фигуристы выйдут на лед 9 октября.

Источник: Спортс"

Trialeti Trophy.

Тбилиси, Грузия.

Мужчины.

Короткая программа.

Начало — 19.30 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Ли Си Хен (Южная Корея).

2. Донован Каррильо (Мексика).

3. Арлет Леванди (Эстония).

4. Даниил Корабельнико (Литва).

5. Никита Старостин (Германия).

6. Адам Хагара (Словакия).

Вторая разминка.

7. Ника Егадзе (Грузия).

8. Владимир Самойлов (Польша).

9. Сота Ямамото (Япония).

10. Даниэль Мартынов (США).

11. Томоки Хиваташи (США).

12. Никита Кривошеев (Казахстан).

Третья разминка.

13. Джейсон Браун (США).

14. Кирилл Марсак (Украина).

15. Владимир Литвинцев (Азербайджан).

16. Георгий Рештенко (Чехия).

17. Пабло Гарсия (Испания).

18. Александр Селевко (Эстония).