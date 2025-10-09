Ксения Синицына: «Очень хотела стать чемпионкой Москвы — все-таки это статус. Удивилась, что были призовые»

Не хочу думать о местах, потому что, когда зацикливаешься на этом — чаще всего получается плохо. Главное — не завышать ожидания, просто делать то, что умеешь, спокойно, без лишнего давления. Не строить излишних надежд, а просто быть собой", — сказала Синицына.