Вайцеховская о рейтингах фигурного катания на ТВ: «Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут 5−6 часов кряду»

«Понятно, что этот рейтинг отражает прежде всего предпочтения руководства телеканалов (в основном “МатчТВ”), а не реальных потребностей телезрителей, но вот в том, что касается фигурного катания, подумала вот о чем:
Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут пять или шесть часов кряду. А именно такое время занимают даже серии Гран-при, где все очень компактно, интересно, насыщенно, но — в один день, друг за другом.
Если ты журналист и об этом пишешь — это реально вынос мозга, поскольку приходится работать в безумном темпе, а если ты зритель, мероприятие становится тестом на выживаемость с бесконечными очередями как в туалеты, так и за дорогущей невкусной едой.
Даже интересно, какая из московских арен решит эту проблему первой. К телевизионным рейтингам это, понятное дело, не относится", — написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.