Вайцеховская о рейтингах фигурного катания на ТВ: «Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут 5−6 часов кряду»

Согласно исследованию Mediascope за период с сентября 2024-го по август 2025-го, наибольший интерес у российских телезрителей вызывает футбол (41% от всего времени просмотра спортивного контента), далее идут смешанные единоборства (13%), хоккей (11%), биатлон (6%), бокс и фигурное катание (по 4%).

Источник: Sports.Ru

«Понятно, что этот рейтинг отражает прежде всего предпочтения руководства телеканалов (в основном “МатчТВ”), а не реальных потребностей телезрителей, но вот в том, что касается фигурного катания, подумала вот о чем:

Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут пять или шесть часов кряду. А именно такое время занимают даже серии Гран-при, где все очень компактно, интересно, насыщенно, но — в один день, друг за другом.

Если ты журналист и об этом пишешь — это реально вынос мозга, поскольку приходится работать в безумном темпе, а если ты зритель, мероприятие становится тестом на выживаемость с бесконечными очередями как в туалеты, так и за дорогущей невкусной едой.

Даже интересно, какая из московских арен решит эту проблему первой. К телевизионным рейтингам это, понятное дело, не относится", — написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.