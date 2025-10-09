Ричмонд
Агата Петрова: «Новую короткую программу поставил Авербух, потом дорабатывали ее с Навиславской. Получился образ независимой девушки»

Петрова получила 63,17 балла за короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина, она занимает текущее второе место. Программа фигуристки поставлена под песню Барбары Прави La femme.

Источник: Спортс"

"Ощущения достаточно хорошие, рабочий прокат, есть над чем дальше работать.

Новую короткую программу поставил Илья Авербух, потом дорабатывали ее с Елизаветой Навиславской. Так и получился этот образ — это такая независимая девушка, которая спрашивает: «Кто решил, что мы, женщины, слабые?», утверждает, что девушки тоже сильные характером и духом, что они не уступают мужчинам.

Идея костюма — от наших тренеров, Софьи Самодуровой, Елизаветы Навиславской и Елизаветы Туктамышевой. Его сшила Мария Евстигнеева, еще будем дорабатывать его немного", — сказала Петрова.