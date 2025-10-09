Агата Петрова: «Новую короткую программу поставил Авербух, потом дорабатывали ее с Навиславской. Получился образ независимой девушки»

Новую короткую программу поставил Илья Авербух, потом дорабатывали ее с Елизаветой Навиславской. Так и получился этот образ — это такая независимая девушка, которая спрашивает: «Кто решил, что мы, женщины, слабые?», утверждает, что девушки тоже сильные характером и духом, что они не уступают мужчинам.