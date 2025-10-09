Суд в Литве не нашел нарушений конституции в лишении гражданства экс-фигуристки Маргариты Дробязко

Дробязко получила гражданство Литвы в порядке исключения в 1993 году, чтобы иметь возможность представить страну на Олимпиаде. Она выступала в танцах на льду с Повиласом Ванагасом. Дуэт завоевал бронзу чемпионата мира-2000, две медали чемпионатов Европы, участвовал в пяти Олимпийских играх, 13 раз побеждал на чемпионате Литвы.