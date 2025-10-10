Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес, Харрис и Чан выступят с произвольными танцами

Trialeti Trophy.
Тбилиси, Грузия.
Танцы на льду, произвольный танец.
Начало — 11:45 по московскому времени.
Первая разминка.
4. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия).
5. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан).
Вторая разминка.
6. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр).
7. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).
8. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).
9. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).
10. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).
Третья разминка.
11. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
12. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).
13. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
14. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).
15. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
Положение после ритм-танца.
1. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 80,35.
2. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 71,49.
3. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 70,27.
4. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 69,88.
5. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 69,69.
6. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция) — 64,17.
7. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 62,11.
8. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша) — 59,62.
9. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 59,10.
10. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 57,86.
11. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан) — 56,83.
12. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия) — 56,63.
Полные результаты — здесь.
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун.