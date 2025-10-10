Ричмонд
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес, Харрис и Чан выступят с произвольными танцами

Танцевальные дуэты выйдут на лед 10 октября.

Trialeti Trophy.

Тбилиси, Грузия.

Танцы на льду, произвольный танец.

Начало — 11:45 по московскому времени.

Первая разминка.

4. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия).

5. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан).

Вторая разминка.

6. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр).

7. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия).

8. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).

9. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).

10. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).

Третья разминка.

11. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

12. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).

13. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

14. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция).

15. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

Положение после ритм-танца.

1. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 80,35.

2. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 71,49.

3. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 70,27.

4. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 69,88.

5. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 69,69.

6. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция) — 64,17.

7. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 62,11.

8. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша) — 59,62.

9. Карла Мария Карл — Кай Хоферихтер (Германия) — 59,10.

10. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 57,86.

11. Саманта Риттер — Даниэль Брыкалов (Азербайджан) — 56,83.

12. Мария Казакова — Владислав Касинский (Грузия) — 56,63.

Полные результаты — здесь.

Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун.