Trialeti Trophy. Хазе и Володин, Акопова и Рахманин, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши покажут короткие программы

ISU Challenger.
Trialeti Trophy.
Тбилиси, Грузия.
Пары, короткая программа.
Начало — 19:15 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия).
2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
3. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
4. Рейган Мосс — Якуб Галбави (США).
Вторая разминка.
5. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).
6. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).
7. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия).
8. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения).
Третья разминка.
9. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегрис (Франция).
10. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
11. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).
12. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
