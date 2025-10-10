Ричмонд
Trialeti Trophy. Хазе и Володин, Акопова и Рахманин, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши покажут короткие программы

Спортивные пары выйдут на лед 10 октября.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Trialeti Trophy.

Тбилиси, Грузия.

Пары, короткая программа.

Начало — 19:15 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия).

2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

3. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

4. Рейган Мосс — Якуб Галбави (США).

Вторая разминка.

5. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).

6. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).

7. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия).

8. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения).

Третья разминка.

9. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегрис (Франция).

10. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

11. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).

12. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

