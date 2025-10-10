Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о лишении Дробязко гражданства Литвы не закрыто — оно вернется в административный суд

Об это сообщила адвокат Сандра Понелене.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства.

«Судебное разбирательство не завершено. Дело вернется в административный суд. Необходимо, чтобы административный суд рассмотрел вопрос о том, должным ли образом был применен закон о гражданстве», — сказала Понелене, добавив, что необходимо оценить, были ли выступления Дробязко «какой-то политической поддержкой России, угрозой интересам Литвы».

Кого из спортсменов лишали гражданства до Дробязко? Одного не пощадил СССР.