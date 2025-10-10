Алина Горбачева: «На тренировке во Франции столкнулась с мальчиком, он мне прорубил пятку глубоко. Сшили не очень хорошо, восстановление затянулось»

Медведева: Можешь ли чуть поподробнее рассказать про травму? Знаю, что был какой-то порез, который очень долго заживал. В каких обстоятельствах была получена травма, если это, конечно же, не секрет?
Горбачева: На тренировках во Франции я столкнулась с мальчиком, он мне пяткой прорубил ногу достаточно глубоко. Там мне ее сшили не самым лучшим образом, поэтому восстановление тоже затянулось. Но надо было сшивать, по-другому никак, уже не могли ждать.
Ягудин: То есть это не просто порез, а прямо пятка, лезвием пробили ногу.
Горбачева: Да.
Федченко: Сказали, что там три миллиметра до ахилла. Если бы еще чуть-чуть… Когда мы приехали в emergency, я говорю: блин, вот ты несчастливая, на два сантиметра ниже — и он бы попал в ботинок. Прямо над ботинком было.
А мне врач в emergency говорит: нет, у вас очень счастливая девочка. Потому что, когда он отодвинул кожу, показал мне ахилл, который было видно… Если бы на три миллиметра правее, то разрубили бы пополам ахилл, и это было бы не две недели, не три недели — полгода.
Горбачева: Мы так столкнулись, что даже никто не упал. Я ехала в затяжке, опускала ногу. Как раз когда опускала ногу, он дал мне пяткой, я дальше проехала на ногах, стало больно.