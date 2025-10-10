Авербух о конфликте Майи и Алекса Шибутани: «Это происходит в любой паре. И мы с Лобачевой кричали друг на друга, расходились. Обычная история»

Скопцова: Возвращаясь к Майе и Алексу. На видео есть ненормативная лексика, но как бы это ни было некрасиво по отношению к женщине, к родной сестре… Мы с Кириллом Алешиным перед тем, как выиграть юниорский чемпионат мира, у нас было тяжелейшее межсезонье, и мы ругались так, что вот это — просто милый разговор.