Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video

В шоу приняли участие Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Александра Степанова — Иван Букин и другие.
Это второе шоу двукратной чемпионки мира — в прошлом году Медведева дебютировала в качестве продюсера, поставив шоу в честь своего 25-летия.
