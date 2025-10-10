Ричмонд
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video

Выступление прошло 13 сентября на ЦСКА Арене.

Источник: Спортс"

В шоу приняли участие Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Татьяна Тотьмянина — Максим Маринин, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Александра Степанова — Иван Букин и другие.

Это второе шоу двукратной чемпионки мира — в прошлом году Медведева дебютировала в качестве продюсера, поставив шоу в честь своего 25-летия.

