Александра Бойкова: «Уверена, что спортсмен должен участвовать в создании своего костюма. Это придает образу индивидуальность и осознанность»

Я всегда принимаю участие в создании костюмов. Почти все наряды, которые вы видите на льду, — результат сочетания моих идей и творческих решений нашего дизайнера костюмов Татьяны Волковой. Мы работаем вместе с шести-семи лет, поэтому понимаем друг друга с полуслова. Думаю, именно в этом заключается часть успеха наших работ. И, конечно, очень важно, что мы всегда открыты к экспериментам — как идейным, так и технологическим.