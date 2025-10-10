Ричмонд
Тарасова о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты»

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Источник: Спортс"

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства. В дальнейшем дело Дробязко вернется в административный суд.

"Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты. Но Маргарита как была бронзовой медалисткой чемпионатов мира и Европы, так ей и останется. Только теперь не из Литвы, а сама за себя.

В этой стране не ценят людей, которые тренировались с утра до ночи и показали феноменальные результаты. И кроме этой пары, Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, у Литвы никогда в жизни ничего в фигурном катании не было и не будет", — сказала Тарасова.