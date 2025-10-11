Ричмонд
Евгения Медведева: «На примере фигурного катания могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается ускоренными темпами»

Руководитель проекта «Лига Героев» и Федерации триатлона России Ксения Шойгу анонсировала создание Ассоциации организаторов массового спорта. Это произошло 10 октября в рамках бизнес-мероприятия «Будущее массового спорта в России», участие в котором также приняла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

Источник: Sports.Ru

"На примере фигурного катания, моего вида спорта, могу однозначно сказать, что массовый спорт сейчас развивается действительно ускоренными темпами. Растет как количество, так и качество соревнований, и к российским стартам есть действительно большой интерес в зарубежных стартах, в частности, в азиатских.

Поэтому очень важным и правильным является проведение таких деловых встреч, в рамках которых может быть услышан голос как организаторов, так и профессиональных спортсменов и руководителей федераций", — заявила Медведева.