Софья Муравьева: «Туктамышева — классный тренер, она заряжает своим спокойствием. Помогает по эмоциям в программе, над акселем с ней работаем»

Муравьева занимает шестое место после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Источник: Спортс"

«Я очень рада, что у меня получается работать с Лизой. Я как-то не думала и не знала, что она станет тренером. Через продолжительное время, которое мы работаем, сейчас могу сказать, что она классный тренер, она заряжает своим спокойствием (улыбается). У нее очень много опыта своего спортивного в одиночном катании, она очень помогает, она часто приходит на наши тренировки, мы с ней работаем. По программам она помогает, по эмоциям в программе, над акселем с ней работаем. Я очень довольна», — сказала Муравьева.

"Есть ли какие-то цели на этот турнир? Нам надо проверить с тренерами подготовку, у каждого своя методика, к примеру, как настраивают на прокат.

Близок ли мне образ роковой женщины Кармен? Не близок, в этом и сложность программы, потому что это совершенно другой человек. Перед тем, как встать в начальную позу, ты должен резко переключиться, понять, что ты сейчас не себя катаешь, ты должен совершенно другого человека откатать, чтобы все поняли историю, одновременно с этим нужно сделать элементы", — добавила фигуристка.