Хазе о поражении на Trialeti Trophy: «За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело»

Я не смогла показать здесь свой максимум. За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело — сильно болело горло, да и устала я гораздо быстрее, чем в Оберстдорфе в сентябре. Ничего, я приду в себя и буду готова бороться", — сказала Хазе.