Хазе о поражении на Trialeti Trophy: «За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело»

"Мы немного разочарованы оценками, но это нормально — это один турнир из многих, и, надеюсь, следующий будет лучше.
Мы получили здесь ценный опыт. Нам нужно поработать над второй половиной программы — особенно над тем, чтобы научиться сохранять силы на флип и хореодорожку. Задача — вывести программу на максимально высокий уровень.
Я не смогла показать здесь свой максимум. За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело — сильно болело горло, да и устала я гораздо быстрее, чем в Оберстдорфе в сентябре. Ничего, я приду в себя и буду готова бороться", — сказала Хазе.
"Честно говоря, я просто рад, что все закончилось. Сейчас нам нужно немного отдохнуть — для нас это оказался не самый простой турнир.
В следующие две недели нам надо ударно поработать, чтобы достойно откатать на Skate Canada", — добавил Володин.