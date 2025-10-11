Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хазе о поражении на Trialeti Trophy: «За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело»

Немецкая пара Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин заняла второе место на турнире в Тбилиси, победили представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

Источник: Спортс"

"Мы немного разочарованы оценками, но это нормально — это один турнир из многих, и, надеюсь, следующий будет лучше.

Мы получили здесь ценный опыт. Нам нужно поработать над второй половиной программы — особенно над тем, чтобы научиться сохранять силы на флип и хореодорожку. Задача — вывести программу на максимально высокий уровень.

Я не смогла показать здесь свой максимум. За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело — сильно болело горло, да и устала я гораздо быстрее, чем в Оберстдорфе в сентябре. Ничего, я приду в себя и буду готова бороться", — сказала Хазе.

"Честно говоря, я просто рад, что все закончилось. Сейчас нам нужно немного отдохнуть — для нас это оказался не самый простой турнир.

В следующие две недели нам надо ударно поработать, чтобы достойно откатать на Skate Canada", — добавил Володин.