Загитова о режиме дня: «Все получается спонтанно, могу и в шесть утра заснуть. У меня ночью повышается КПД»

Я очень метеозависимый человек. Когда солнце — все проще. А когда такая погода, как сейчас… Но есть задача и цель. Научилась как-то все равно по этой причине делать то, что запланировала, несмотря на внешние факторы, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.