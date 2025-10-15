Ричмонд
Загитова о режиме дня: «Все получается спонтанно, могу и в шесть утра заснуть. У меня ночью повышается КПД»

— Как выглядит день Алины Загитовой?

— У меня все спонтанно получается, потому что сейчас меньше тренировок и больше творческих проектов. Очень люблю поспать. Лучше после 9 проснуться. Могу и в 6 утра заснуть. У меня ночью повышается КПД.

Я очень метеозависимый человек. Когда солнце — все проще. А когда такая погода, как сейчас… Но есть задача и цель. Научилась как-то все равно по этой причине делать то, что запланировала, несмотря на внешние факторы, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.

