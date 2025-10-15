Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова: «Моя мотивация — стать лучшей версией себя. Чтобы запомнили как человека, который сделал многое для развития спорта в стране»

— В чем мотивация тренироваться и заниматься спортом до сих пор?

Источник: Спортс"

— Мотивация — становиться лучше. Стать лучшей версией себя. Не только физически. Чтобы тебя запомнили как человека, который сделал многое для развития спорта в нашей стране.

— Тренироваться не мешает никто в зале?

— У нас тренажер находится в центре фигурного катания Тутберидзе. Там все свои. Только маленькие детишки просят фотографироваться, — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Загитова.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше