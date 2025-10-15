Алина Загитова: «Лет до 12 не было даже мыслей, что я могла бы стать олимпийской чемпионкой. А потом стала — до сих пор удивляюсь»

— Мы все люди. У нас есть сложные дни, дни, когда мы просто хотим полежать и потупить в телефон. Самое сложное всегда — начать что‑то делать.
Не было человека, на которого бы я смотрела и думала, что хочу так же. Лет до 12 не было даже мыслей, что я бы могла стать олимпийской чемпионкой. А потом стала в 15. До сих пор этому удивляюсь, — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова.
«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.
