Алина Загитова: «Лет до 12 не было даже мыслей, что я могла бы стать олимпийской чемпионкой. А потом стала — до сих пор удивляюсь»

— Кто вас вдохновлял на всем вашем пути?

Источник: Спортс"

— Мы все люди. У нас есть сложные дни, дни, когда мы просто хотим полежать и потупить в телефон. Самое сложное всегда — начать что‑то делать.

Не было человека, на которого бы я смотрела и думала, что хочу так же. Лет до 12 не было даже мыслей, что я бы могла стать олимпийской чемпионкой. А потом стала в 15. До сих пор этому удивляюсь, — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова.

«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.

