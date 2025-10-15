Ленков о своей короткой программе: «Музыка называется “Для тебя”, программа про любовь. Для кого катаю — это секрет»

— Прокат понравился, эмоции вроде бы хорошо выдал, к технической части вопросов нет. Очень понравилось кататься. У меня три дня назад закончился мемориал Панина‑Коломенкина, даже от соревновательного ажиотажа не отошел.
Как мне кажется, даже полегче было катать. В прошлом сезоне у меня были вроде бы 4 или 5 недель подряд старты. Так что мне кажется, мне даже легче, я себя хорошо держу в соревновательном духе и физическом плане. Мне это, скорее всего, помогает держать спортивную форму и легко вкатывать программы.
— Расскажите про свою короткую программу.
— Музыка называется «Для тебя». Я сам предложил, постановщик — Софья Вячеславовна Самодурова. Программа про любовь. Для кого катаю — это секрет.
— Как проходила постановка программы с Софьей?
— Послушали музыку, скомпоновали ее и начали на тренировках ставить. Софья — хороший тренер, — сказал Ленков.