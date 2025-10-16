Ричмонд
Школу Алины Загитовой переименовали после заключения контракта на строительство

Изначальный контракт 19 августа заключался на строительство здания республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой.

Источник: Sports.Ru

Но в начале сентября стороны экстренно подписали дополнительное соглашение, в котором объект получил новое название «Центр фигурного катания, школа Алины Загитовой».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов говорил, что «называть именем 23-летней девочки стадион — это перебор».

Нашли тендер на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

