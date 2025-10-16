Школу Алины Загитовой переименовали после заключения контракта на строительство

Но в начале сентября стороны экстренно подписали дополнительное соглашение, в котором объект получил новое название «Центр фигурного катания, школа Алины Загитовой».
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов говорил, что «называть именем 23-летней девочки стадион — это перебор».
Нашли тендер на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше