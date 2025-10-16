Ричмонд
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Планируем следующим летом объект сдать»

"Строительство в полном разгаре. Заключен государственный контракт, информация открытая.

Источник: Спортс"

Планируем следующим летом, как мы говорили, ко Дню Республики, объект сдать и запустить в работу Центр фигурного катания, в котором расположится школа Алины Загитовой.

Сейчас собираем с Алиной всю схему по школе, — сказал Владимир Леонов.

Нашли контракт на школу Загитовой в Казани: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
