Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Планируем следующим летом объект сдать»

Планируем следующим летом, как мы говорили, ко Дню Республики, объект сдать и запустить в работу Центр фигурного катания, в котором расположится школа Алины Загитовой.
Сейчас собираем с Алиной всю схему по школе, — сказал Владимир Леонов.
Нашли контракт на школу Загитовой в Казани: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.
