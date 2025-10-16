Ричмонд
Минспорт Татарстана о Центре фигурного катания в Казани: «Вопрос о размещении других секций, помимо школы Загитовой, находится в проработке»

Ранее стало известно, что школу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани переименовали после заключения контракта на строительство.

Источник: Спортс"

Изначальный контракт 19 августа заключался на строительство здания республиканского центра фигурного катания Загитовой. Но в начале сентября стороны экстренно подписали дополнительное соглашение, в котором объект получил новое название «Центр фигурного катания, школа Алины Загитовой».

По словам главы Министерства спорта Татарстана Владимира Леонова, объект планируют сдать уже к лету 2026 года.

— Будут ли в Центре фигурного катания другие секции, помимо школы Алины Загитовой?

— Вопрос о размещении других секций находится в проработке, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
