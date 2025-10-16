Никита Володин: «Занимаюсь немецким для себя, чтобы давать интервью. Это очень важно — говорить на языке страны, которую ты представляешь»

— Выстроили уже подготовку по сезону, чтобы подойти к Олимпиаде на пике? Или будете по ходу смотреть, что улучшать?
— Думаю, это больше задача для Дмитрия Николаевича [Савина], который смотрит на наше состояние по сезону, на то, как идет сезон: какие у нас слабые стороны, какие сильные, на что нужно обратить внимание.
Будем использовать опыт из предыдущих сезонов. Мне кажется, что это будет похоже на то, как мы готовились к чемпионатам мира в Монреале и Бостоне. Наверное, даже немножко сильнее. Так что мы, как обычно, идем по плану Дмитрия Николаевича.
— Часто удается с ним контактировать? С кем работаете в Германии?
— Видимся мы не часто, только на соревнованиях или на спортивных сборах перед ними. Общаемся, в основном, по телефону — он скидывает план на ближайшую неделю, который мы должны выполнять.
Непосредственно в Берлине контроль этого плана осуществляет Кнут Шуберт — это наш местный тренер, с которым мы постоянно работаем, даже больше, чем с Дмитрием Николаевичем.
Он каждый день стоит с нами на льду, следит, чтобы мы все делали. Психологически настраивает мою партнершу, наверное — в этом плане попроще, так как он тоже немец, может на ее родном языке очень грамотно настроить, объяснить, успокоить.
— Как у тебя сейчас построен быт?
— Я живу в общежитии для спортсменов сборной Германии. У меня есть две свои комнаты и большая общая кухня, где мы все готовим. Есть все, что нужно — туалет, душ, большая кровать. Готовлю, естественно, сам. Если что-то в номере сломалось, пишешь местному мастеру — он приходит, все чинит. Не нужно тратить время на какой-то дополнительный быт, все постоянно функционирует.
— С кем-то из общежития успел познакомиться?
— Мы очень редко видимся, потому что все спортсмены — у всех свое расписание. Наверное, раз в неделю можем как-то пересечься: поздороваться, спросить, как дела, и на этом все. Я дополнительно занимаюсь немецким, поэтому мне очень сложно приходить вечером с уставшей головой и еще общаться на немецком.
— Немецким занимаешься для себя? Или планируешь еще сдавать какие-то экзамены?
— Естественно, уровня В1 недостаточно. Занимаюсь дополнительно для себя, чтобы давать интервью, появляться в медиапространстве. Это же очень важно — говорить на языке страны, которую ты представляешь, — сказал Володин.
