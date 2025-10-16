Никита Володин: «Занимаюсь немецким для себя, чтобы давать интервью. Это очень важно — говорить на языке страны, которую ты представляешь»

— Я живу в общежитии для спортсменов сборной Германии. У меня есть две свои комнаты и большая общая кухня, где мы все готовим. Есть все, что нужно — туалет, душ, большая кровать. Готовлю, естественно, сам. Если что-то в номере сломалось, пишешь местному мастеру — он приходит, все чинит. Не нужно тратить время на какой-то дополнительный быт, все постоянно функционирует.