Губерниев о школе Загитовой за 1,253 млрд рублей: «Значит, бюджет все это позволяет. Можно только порадоваться за Алину»

Школа Алины Загитовой будет открыта в Казани в рамках Центра фигурного катания. Объект планируется сдать летом 2026 года, цена контракта на строительство составляет 1,253 млрд рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Источник: Спортс

«Это значит, что бюджет все это позволяет. Можно только порадоваться за Алину. Загитова — это имя, афиша, публика и аттракцион. Могу только сказать: “В добрый путь”.

Надеюсь, что там найдется место для детско-юношеской спортивной школы с тренерами. А дети будут радоваться, занимаясь фигурным катанием или даже другими видами спорта«, — сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Губерниев.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

