Гран-при Франции. Накаи с тройным акселем выиграла короткую программу, Сакамото — 2-я, Левито — 3-я

Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

1-й этап.

Grand Prix de France.

Анже, Франция.

Женщины.

Короткая программа.

1. Ами Накаи (Япония) — 78,00.

2. Каори Сакамото (Япония) — 76,20.

3. Изабо Левито (США) — 73,37.

4. Рион Сумийоши (Япония) — 71,03.

5. Лорин Шильд (Франция) — 62,45.

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 62,24.

7. Элис Лин-Грейси (США) — 59,30.

8. Чжи А Син (Южная Корея) — 59,23.

9. Леа Серна (Франция) — 57,06.

10. Ю Ен (Южная Корея) — 54,40.

11. Клеменс Майинду (Франция) — 48,05.

12. Ливия Кайзер (Швейцария) — 42,30.

