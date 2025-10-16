Гран-при Франции. Накаи с тройным акселем выиграла короткую программу, Сакамото — 2-я, Левито — 3-я

1-й этап.
Grand Prix de France.
Анже, Франция.
Женщины.
Короткая программа.
1. Ами Накаи (Япония) — 78,00.
2. Каори Сакамото (Япония) — 76,20.
3. Изабо Левито (США) — 73,37.
4. Рион Сумийоши (Япония) — 71,03.
5. Лорин Шильд (Франция) — 62,45.
6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 62,24.
7. Элис Лин-Грейси (США) — 59,30.
8. Чжи А Син (Южная Корея) — 59,23.
9. Леа Серна (Франция) — 57,06.
10. Ю Ен (Южная Корея) — 54,40.
11. Клеменс Майинду (Франция) — 48,05.
12. Ливия Кайзер (Швейцария) — 42,30.
