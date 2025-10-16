Гран-при Франции. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Стеллато-Дудек и Дешам — 2-е, Павлова и Святченко — 3-и

1-й этап.
Grand Prix de France.
Анже, Франция.
Пары.
Короткая программа.
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 79,44.
2. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 74,26.
3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 70,15.
4. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 63,31.
5. Одри Шин — Балаж Надь (США) — 61,79.
6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 59,00.
7. Орели Фаула — Тео Белль (Франция) — 54,09.
8. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция) — 50,41.
