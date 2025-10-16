Ричмонд
Гран-при Франции. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Стеллато-Дудек и Дешам — 2-е, Павлова и Святченко — 3-и

Гран-при по фигурному катанию.

1-й этап.

Grand Prix de France.

Анже, Франция.

Пары.

Короткая программа.

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 79,44.

2. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 74,26.

3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 70,15.

4. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 63,31.

5. Одри Шин — Балаж Надь (США) — 61,79.

6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 59,00.

7. Орели Фаула — Тео Белль (Франция) — 54,09.

8. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция) — 50,41.

