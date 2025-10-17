Деанна Стеллато-Дудек: «У нас была поставлена другая короткая программа, но мы не смогли решить проблему с авторскими правами, с нас попросили 50 тысяч долларов»

Изначально у нас была поставлена другая короткая программа, под музыку Фила Коллинза. Мой брат записал очень красивую кавер-версию песни «In the Air», и мне было очень важно кататься в олимпийский сезон под голос родного человека. Но мы не смогли решить проблему с авторскими правами, с нас попросили 50 тысяч долларов за использование трека на соревнованиях.