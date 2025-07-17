Как научиться делать сальто в домашних условиях

Обучение сальто может быть полезным с точки зрения физического развития — оно улучшает координацию, равновесие, силу и гибкость. Особенно активно включаются в работу мышцы кора и спины, что способствует улучшению осанки и контроля тела. Однако это только в том случае, если занятия проходят под контролем и на специально оборудованной площадке.