Гиперэкстензия без ошибок: что важно знать новичку

не делайте чрезмерный прогиб в пояснице — это увеличивает нагрузку на позвоночник;

не делайте чрезмерный прогиб в пояснице — это увеличивает нагрузку на позвоночник;

не делайте чрезмерный прогиб в пояснице — это увеличивает нагрузку на позвоночник;

сосредоточьтесь на ощущении работы мышц спины — движение должно быть осознанным, без инерции;

сосредоточьтесь на ощущении работы мышц спины — движение должно быть осознанным, без инерции;

сосредоточьтесь на ощущении работы мышц спины — движение должно быть осознанным, без инерции;