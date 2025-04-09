Функциональная тренировка: зачем она нужна и как начать без ошибок

В отличие от силовых программ, где движения часто изолированы, здесь задействуются сразу несколько суставов и мышечных групп. Основная цель — развить те качества, которые пригодятся в обычной жизни: выносливость, ловкость, баланс, гибкость и силу. Именно поэтому акцент в упражнениях делается не только на нагрузку, но и на координацию и контроль тела в пространстве.