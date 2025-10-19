Елена Вайцеховская: «Так, как катается Сакамото, сейчас не катается никакая другая фигуристка в мире. Да и не прыгает так никто»

Каори Сакамото впечатлила не меньше, вот правда. Так, как она катается (особенно когда смотришь на это от борта — энергетика с ног сшибает), не катается сейчас никакая другая фигуристка в мире. Да и не прыгает так никто. Но Каори можно обыграть, скрутив триксель или квад — что мы, собственно, увидели в Анже.