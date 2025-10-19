Елена Вайцеховская: «Так, как катается Сакамото, сейчас не катается никакая другая фигуристка в мире. Да и не прыгает так никто»

"По итогу первых двух дней этапа Гран-при в Анже три наблюдения — два достаточно дежурных и одно внезапное.
Илья Малинин хорош, конечно же, до восторга, но все, что я могла бы по этому поводу сказать, уже сказала — после турнира «Ломбардия Трофи».
Каори Сакамото впечатлила не меньше, вот правда. Так, как она катается (особенно когда смотришь на это от борта — энергетика с ног сшибает), не катается сейчас никакая другая фигуристка в мире. Да и не прыгает так никто. Но Каори можно обыграть, скрутив триксель или квад — что мы, собственно, увидели в Анже.
Гийом Сизерон. Вот, ей-Богу, надо было дождаться, пока они с Габриэлой Пападакис закончат карьеру, пока Гийом не встанет в пару с Лоранс Фурнье-Бодри, пока они не наберут достаточную форму, чтобы выступать с Гран-при, чтобы понять…
Чтобы понять, что главным в дуэте Пападакис — Сизерон был не Гийом. А Габриэла. Без нее получилось что-то красивое и… веганское. Как стейк из тофу с морковкой", — написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.