Сяо Хим Фа о короткой программе: «Мы не могли сделать костюм обнаженного мужчины, поэтому проявили креативность»

Французский фигурист Сяо Хим Фа занимает пятое место на этапе Гран-при в Анже после короткой программы.

Источник: Спортс"

"Позитивный вывод от этих соревнований в том, что я стал лучше по сравнению с началом сезона. Конечно, это не то, чего я ожидал, но с другой стороны, я ничего и не ждал. Я сделал что мог и получил удовольствие.

Конечно, здорово быть здесь с участниками, которые к тому же и друзья. Это всегда делает атмосферу чуть более расслабленной. Но во время самих соревнований я концентрируюсь на себе и на том, чтобы показать на соревнованиях свою подготовку.

[Короткая программа] вдохновлена Леонардо да Винчи. А что касается костюма, конечно, мы не могли сделать костюм обнаженного мужчины. Поэтому мы захотели проявить креативность и сделать его максимально современным. Мы попытались создать нечто новое и более творческое", — сказал Сяо Хим Фа.