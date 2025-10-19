Евгения Медведева: «Костюм играет не первостепенную, но вторую роль в успехе спортсмена»

«Костюм играет все же не первостепенную, но вторую роль в успехе спортсмена. Вообще любой деятель искусства благодаря костюму может выразить себя. А уж наряды олимпийских чемпионов — настоящее произведение искусства. Здорово, что сейчас уделяется такое внимание спортивной моде. Смотрю на этих детей на подиуме и радуюсь, в мое время такого не было», — сказала Медведева.