Евгения Медведева: «Костюм играет не первостепенную, но вторую роль в успехе спортсмена»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию стала почетным гостем Московской недели высокой моды в спорте, проходившей 17−18 октября.

Источник: Sports

«Костюм играет все же не первостепенную, но вторую роль в успехе спортсмена. Вообще любой деятель искусства благодаря костюму может выразить себя. А уж наряды олимпийских чемпионов — настоящее произведение искусства. Здорово, что сейчас уделяется такое внимание спортивной моде. Смотрю на этих детей на подиуме и радуюсь, в мое время такого не было», — сказала Медведева.