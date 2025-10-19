Дюбрей о ритм-танце Фурнье-Бодри и Сизерона: «Нам намекнули, что не стоит усложнять: говорим вог — подразумеваем Мадонну»

Понимаю, что для многих вог похож на вакинг (еще один популярный танец 90-х, Сизерон выступал с ним на прошлой Олимпиаде с Габриэлой Пападакис — Спортс«“). Но на самом деле эти стили отличаются. Вог — более плавный и текучий, а вакинг — более резкий.
Но мы сразу понимали, что не хотим ставить танец «в лоб», и композицию Мадонны даже не рассматривали. Было очевидно, что если кто-то еще возьмет вог (он был в списке стилей на сезон от ISU), то это точно будет Мадонна, а мы не хотели повторяться. Поэтому мы придумали некий фьюжн: взять музыку Depeche Mode, что выглядело небанально и свежо.
Но судьи были не в восторге. Нам намекнули, что не стоит усложнять: говорим вог — подразумеваем Мадонну. Так что мы просто нашли неизбитые ремиксы. Времени было мало: нам пришлось фактически ставить новый танец за три недели до Гран-при. Поэтому мы пропустили турнир в Оберстдорфе, где должны были открыть сезон", — рассказала Дюбрей.
