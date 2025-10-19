Дюбрей о ритм-танце Фурнье-Бодри и Сизерона: «Нам намекнули, что не стоит усложнять: говорим вог — подразумеваем Мадонну»

Но мы сразу понимали, что не хотим ставить танец «в лоб», и композицию Мадонны даже не рассматривали. Было очевидно, что если кто-то еще возьмет вог (он был в списке стилей на сезон от ISU), то это точно будет Мадонна, а мы не хотели повторяться. Поэтому мы придумали некий фьюжн: взять музыку Depeche Mode, что выглядело небанально и свежо.