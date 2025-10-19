Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюбрей о ритм-танце Фурнье-Бодри и Сизерона: «Нам намекнули, что не стоит усложнять: говорим вог — подразумеваем Мадонну»

"Нам изначально понравилась идея сделать вог. Гийом несколько раз выступал соло в ледовых шоу с этой хореографией — и специально работал над ней с крутым танцором из Бразилии, одним из лучших в этом жанре.

Источник: Спортс"

Понимаю, что для многих вог похож на вакинг (еще один популярный танец 90-х, Сизерон выступал с ним на прошлой Олимпиаде с Габриэлой Пападакис — Спортс«“). Но на самом деле эти стили отличаются. Вог — более плавный и текучий, а вакинг — более резкий.

Но мы сразу понимали, что не хотим ставить танец «в лоб», и композицию Мадонны даже не рассматривали. Было очевидно, что если кто-то еще возьмет вог (он был в списке стилей на сезон от ISU), то это точно будет Мадонна, а мы не хотели повторяться. Поэтому мы придумали некий фьюжн: взять музыку Depeche Mode, что выглядело небанально и свежо.

Но судьи были не в восторге. Нам намекнули, что не стоит усложнять: говорим вог — подразумеваем Мадонну. Так что мы просто нашли неизбитые ремиксы. Времени было мало: нам пришлось фактически ставить новый танец за три недели до Гран-при. Поэтому мы пропустили турнир в Оберстдорфе, где должны были открыть сезон", — рассказала Дюбрей.

Камбэк года в фигурке — с розовым корсетом и «я облажался». Детали изнутри.