Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Снуп Догг, Ягудин, Медведева». Фигуристы на Гран-при Франции назвали своих олимпийских героев

Соответствующий опрос выложен в соцсетях Международного союза конькобежцев (ISU). Этап Гран-при проходил в Анже 17−19 октября.

Источник: Спортс"

Ника Эгадзе: Снуп Догг.

Илья Малинин: Юдзуру Ханю, конечно. Он один из величайших в фигурном катании. Тот, на кого я всегда равняюсь. И он почти идеален, просто потрясающий.

Адам Сяо Хим Фа: Алексей Ягудин.

Изабо Левито: Евгения Медведева.

Михаил Селевко: Нэтан Чен.

Лорин Шильд: Ю-На Ким.

Лукас Бричги: Роджер Федерер.

***

Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Снуп Догг кайфует от Олимпиады: плавание с Фелпсом, тусовки с Билли Джин Кинг и боление за Байлс.