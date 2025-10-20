«Снуп Догг, Ягудин, Медведева». Фигуристы на Гран-при Франции назвали своих олимпийских героев

Ника Эгадзе: Снуп Догг.
Илья Малинин: Юдзуру Ханю, конечно. Он один из величайших в фигурном катании. Тот, на кого я всегда равняюсь. И он почти идеален, просто потрясающий.
Адам Сяо Хим Фа: Алексей Ягудин.
Изабо Левито: Евгения Медведева.
Михаил Селевко: Нэтан Чен.
Лорин Шильд: Ю-На Ким.
Лукас Бричги: Роджер Федерер.
Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
