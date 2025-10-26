Евгеньев о короткой программе: «Стараемся продемонстрировать страсть, уверенность, колкую любовь, которая то вспыхивает, то угасает, но все время живет»

Евгеньев: Очень рады за Полину, не один год катались вместе с ней на одном катке. Это дочь наших любимых тренеров, рады за Полину, она нашла себя в танцах, видим радость наших тренеров. Даже решали организационные вопросы перед соревнованиями, и в конце разговора Алексей говорит: «А у меня Полинка третье место заняла». Тренеры очень рады за свою дочь, дай бог, чтобы все было хорошо.