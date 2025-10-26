Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгеньев о короткой программе: «Стараемся продемонстрировать страсть, уверенность, колкую любовь, которая то вспыхивает, то угасает, но все время живет»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Источник: Спортс"

Мухортова: Нам очень понравилось сегодня кататься, поймали волну энергетики от зала, приумножили ее, выдали обратно. По настроению проехали хорошо, элементы тоже на уровне.

— Вы достаточно часто стартовали. Это специальная тактика — выступать больше?

Евгеньев: Мы специально договорились и решили, что хотим больше выступать, чтобы приобрести соревновательный опыт. Все соревнования — подготовка к главным стартам. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся.

Мухортова: Самое сложное было выступать на мемориале Панина‑Коломенкина, произвольная программа была пятым публичным выходом на лед за 8 дней. Сейчас не такой плотный график, гораздо проще.

— Расскажите о своей короткой программе.

Евгеньев: Мы стараемся продемонстрировать страсть, уверенность, колкую любовь, которая то вспыхивает, то угасает, но все время живет. У нас впервые в жизни в этом сезоне сложилось так, что пришли к общему знаменателю с первой попытки.

— Дочь ваших тренеров Полина завоевала бронзовую медаль на юниорском этапе в Магнитогорске.

Евгеньев: Очень рады за Полину, не один год катались вместе с ней на одном катке. Это дочь наших любимых тренеров, рады за Полину, она нашла себя в танцах, видим радость наших тренеров. Даже решали организационные вопросы перед соревнованиями, и в конце разговора Алексей говорит: «А у меня Полинка третье место заняла». Тренеры очень рады за свою дочь, дай бог, чтобы все было хорошо.

— Тихонов всегда такой чувствительный?

Мухортова: Думаю, что он всегда с нами катает, не только на соревнованиях, но и на тренировке, всегда подбадривает нас. Мария тоже.

Евгеньев: Алексей живет фигурным катанием, тем более что он тоже привнес свою лепту в эту программу.

— Смотрели прокаты тренеров?

Мухортова: Конечно, смотрели разные прокаты.

Евгеньев: Помню, когда перешли к Алексею, сели и смотрели все прокаты, смотрели документальные фильмы. Помню с детства на телевизионных шоу их номера со звездами. Конечно, уже тогда Алексей показывал хороший уровень катания.