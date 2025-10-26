Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд»

«Надеюсь когда-нибудь встать в один ряд с этими людьми!» — таким текстом Разин подписал серию фото.
Петросян взяла золотую медаль первого этапа Гран-при России в сезоне-2025/26.
Напомним, Разин в сезоне-2023/24 привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.
