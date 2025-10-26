Ричмонд
Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд»

Главный тренер выложил в соцсетях фото с Аделией Петросян и Алиной Загитовой, также Разин сфотографировался с Этери Тутберидзе и Алексеем Ягудиным.

Источник: Спортс"

«Надеюсь когда-нибудь встать в один ряд с этими людьми!» — таким текстом Разин подписал серию фото.

Петросян взяла золотую медаль первого этапа Гран-при России в сезоне-2025/26.

Напомним, Разин в сезоне-2023/24 привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше