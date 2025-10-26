Ричмонд
Фигурист Кондратюк дал совет, как не опускать руки

По мнению спортсмена, если ты любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся независимо от обстоятельств.

Источник: Reuters

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Лучший совет не опускать руки после неудач — продолжать работать. Такое мнение высказал журналистам победитель первого этапа Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске, призер Олимпийских игр Марк Кондратюк.

«Надо продолжать работать независимо от того, насколько тяжело, что-то не получается или что-то болит, — сказал Кондратюк. — Надо продолжать работать дальше. У меня было много тяжелых и сложных моментов. Если ты любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся независимо от обстоятельств».

Кондратюк по сумме короткой и произвольной программ набрал 260,42 балла.