Фигурист Кондратюк дал совет, как не опускать руки

«Надо продолжать работать независимо от того, насколько тяжело, что-то не получается или что-то болит, — сказал Кондратюк. — Надо продолжать работать дальше. У меня было много тяжелых и сложных моментов. Если ты любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся независимо от обстоятельств».