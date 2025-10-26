Ричмонд
Организаторы Олимпиады-2026 в Италии удалили фото Валиевой

Организаторы Олимпийских игр 2026 года в Италии удалили со своей страницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Снимок был опубликован ранее 25 октября. Пост в соцсетях был посвящен Всемирному дню пасты, а Валиеву в нем сравнили с фузилли (классические итальянские макаронные изделия в виде спирали из твердых сортов пшеницы).

Ранее сообщалось о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Россиянка не сможет выступить на Играх в Италии, на них квалифицировалась ее соотечественница Аделия Петросян. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

